Pandemia bezprecedensowym wyzwaniem dla HR

Po raz kolejny z radością bierzemy udział w konkursie Siła Przyciągania, który daje unikalną szansę na poznanie najnowszych rozwiązań rynkowych oraz możliwość porozmawiania o trendach z obszaru HR i budowania marki pracodawcy.

Inga Pyd, Dyrektor HR i Administracji, Wedel

Na spotkaniach kapituły konkursu zawsze powtarzamy sobie, że inspirowanie się najlepszymi to przywilej. Podczas tegorocznych obrad mieliśmy okazję odnieść się do działań, poprzez które firmy wspierały pracowników w czasie pandemii.

Widać, że wykonano ogromną pracę w działaniach wewnątrz organizacji, reagując na sytuację kompleksowymi programami wsparcia pracowników. Brak możliwości spotykania się osobiście tworzy dla pracodawcy nowe wyzwania (szczególnie jeżeli chodzi o integrację i procesy rekrutacyjne), ale pokazuje także, że zawsze jest sposób na pokonanie trudności. Organizacje coraz częściej wykorzystują niestandardowe rozwiązania do szukania kandydatów i docierania do nich w kreatywny sposób, a także inicjują nowe programy utrzymujące więź między obecnymi zatrudnionymi.

W Wedlu, poza reorganizacją funkcjonowania firmy i zapewnienia maksymalnej ochrony zdrowia zatrudnionych, postawiliśmy także na transparentną komunikację. Umożliwiło to poznanie potrzeb pracowników i planowanie adekwatnego wsparcia w tym trudnym czasie. Chcąc utrzymać bieżący kontakt, pomimo narzuconego dystansu fizycznego, zwiększyliśmy częstotliwość ogólnofirmowych spotkań z udziałem zarządu oraz postawiliśmy na wzmocnienie komunikacji w ramach zespołów, wykorzystując w tym celu dostępne narzędzia, tj. komunikatory i aplikacje.

Wiedząc, że u wielu zatrudnionych sytuacja pandemii skutkowała pogorszeniem kondycji psychofizycznej, udzielamy porad (w formie webinarów) w zakresie radzenia sobie z lękiem i niepokojem oraz wzmacniania odporności. Oferujemy m.in. możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji dietetycznych i trenerskich oraz sesji medytacyjnych. Zachęcamy do aktywności fizycznej w ramach darmowych treningów i kursu jogi online. Pielęgnowanie koleżeńskich relacji umożliwiamy na wewnętrznej platformie komunikacyjnej „Twój Wedel”, gdzie pracownicy mają okazję do aktywnego udzielania się w grupach tematycznych poświęconych ich pasjom. Z okazji zbliżających się Świąt będziemy dzielić się tam również poradami przydatnymi w trakcie świątecznych przygotowań w duchu zero waste.

W tym roku wszyscy profesjonaliści z obszaru HR stanęli przed bezprecedensowym wyzwaniem, w obliczu którego szczególnie zasadna jest wymiana wiedzy. Dlatego tegoroczna edycja Siły Przyciągania ma szczególne znaczenie. Cieszymy się, że będąc jej częścią, możemy inspirować się innymi, a także dzielić się wedlowskimi doświadczeniami.