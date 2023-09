Pepco poniżej oczekiwań, ale rekomendacja poszła w górę

Dariusz Dadej, analityk Noble Securities, w raporcie z 30 sierpnia podniósł rekomendację dla akcji Pepco do “kupuj” z “akumuluj”. Cena docelowa poszła jednak w dół z 50,1 do 42,1 zł.

Podniesienie rekomendacji jest konsekwencją spadku notowań spółki. Ta jednak w ocenie analityka wbrew wcześniejszym założeniom okazuje się nie być beneficjentem spadającej siły nabywczej wśród konsumentów w oczekiwanym stopniu - twierdzi Dariusz Dadej, który obniżył prognozy przychodów. Jako gorsze od oczekiwań ocenia wyniki spółki za ostatnie trzy kwartały, w których dostrzega m.in. spadek marży brutto.

“Nieco gorzej niż nasze założenia na koniec III kw. kształtuje się też liczba otwartych nowych sklepów (+491 r/r vs +536 prognozy), przy czym grupa pozostaje przekonana co do wypełnienia celu uruchomienia 550 nowych sklepów netto w bieżącym roku obrotowym, przyspieszając w IV kw.” - napisano w uzasadnieniu.

Pepco podtrzymało właśnie plan otwarcia 550 sklepów i zapowiedziało, że 12 września otworzy pierwszy sklep w Bośni i Hercegowinie.