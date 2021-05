PFR Ventures: 200 mln zł dla funduszy inwestujących w proekologiczne spółki

200 mln zł wyniesie budżet nowego programu, który ma wspierać fundusze Ventures Capital i Private Equity inwestujące w proekologiczne innowacyjne spółki - poinformował we wtorek PFR Ventures.

Jak napisano, 200 mln zł wyniesie budżet nowego programu o nazwie PFR GreenHub FoF, którym zarządza PFR Ventures. Jego celem jest rozbudzenie inwestycji funduszy VC i PE w sektor zielonych (proekologicznych) innowacji.

Wskazano, że PFR GreenHub FoF to program uruchomiony w ramach PFR GreenHub – strategicznej inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest realizacja transformacji energetycznej Polski.

"PFR GreenHub to szeroki projekt, w którym planujemy dokonywać inwestycji bezpośrednich w duże przedsięwzięcia, wspierać kapitałowo inwestycje samorządowe oraz integrować zielony system polskich innowacji. Program PFR GreenHub FoF jest jego ważny elementem, który zapewni pośrednie finansowanie dla młodych i innowacyjnych spółek z aspiracjami do tworzenia technologii chroniących naszą planetę" – powiedział cytowany w informacji wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak.

Z kolei, jak zaznaczył prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz, "jest to pierwszy program PFR Ventures, w którym na rynek patrzymy z perspektywy branż, a nie etapu rozwoju spółek". Dodał, że taki model pozwoli skierować pieniądze do firm, które są w stanie realnie wspierać transformację energetyczną. Zaznaczył, że operowanie w takim modelu nie byłoby możliwe bez wcześniejszego wytworzenia stabilnej podstawy finansowania start-upów.

W pierwszym etapie - jak napisano - na inwestycje w fundusze VC i PE zarezerwowano 200 mln zł. Pojedynczy fundusz może pozyskać do 80 mln zł. Środki PFR GreenHub FoF mogą stanowić maksymalnie 50 proc. jego kapitalizacji. Zespoły zarządzające będą mogły składać oferty do programu PFR GreenHub FoF od początku czerwca, a nabór potrwa do wyczerpania środków.

"200 mln zł wystarczy na inwestycje w 4 do 5 funduszy. Jeżeli program spotka się z większym zainteresowaniem, będziemy szukać możliwości dla zwiększenia budżetu" - wskazała dyrektorka inwestycyjna odpowiedzialna za PFR GreenHub FoF Małgorzata Walczak.

Jak czytamy, fundusze, które chcą sięgnąć po środki z PFR Green Hub FoF muszą mieć odpowiednią strategię inwestycyjną. Ich inwestycje powinny być skierowane do spółek z obszarów: greentech, OZE lub climate-tech. Ważnym elementem będzie też kontrola paramtetrów ESG (elementy związane z środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym) w spółkach portfelowych. Środki będą trafiać przede wszystkim do projektów, które znajdują się na późniejszej fazie rozwoju (wzrost/ekspansja).

Przypomniano, że kraje członkowskie powinny osiągnąć 20 proc. udział energii z OZE w całkowitym zużyciu energii i 10 proc. udział tej energii w sektorze transportowym. Dla Polski wyznaczono cel 15 proc. w całym sektorze OZE oraz 10 proc. w sektorze paliw transportowych. PFR GreenHub FoF jest jednym z programów, który ma pomóc osiągnąć taki status.

Dodano, że przed uruchomieniem programu, PFR Ventures przeprowadziło analizę analogicznych rozwiązań w Europie. Weryfikacji poddano projekty prowadzone przez m.in. niemieckie KfW, brytyjskie BBB czy norweskie Nysno. Odbyły się także dwa spotkania konsultacyjne z rynkiem.