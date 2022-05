Piąta podwyżka stóp w Nowej Zelandii

Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) podwyższył benchmarkową stopę o 50 punktów bazowych, w efekcie czego osiągnęła pułap 2,0 proc. Decyzja pokryła się z oczekiwaniami zdecydowanej większości ekonomistów.

Dzisiejsza podwyżka, była drugą z kolei na poziomie 50 pb. Od chwili rozpoczęcie obecnego cyklu zaostrzania polityki monetarnej, co miało miejsce w październiku 2021 r. tzw. oficjalna stopa pieniężna (OCR) wzrosła już o 1,75 proc.

Dotychczas RBNZ zakładał, że stopa gotówkowa zwiększona zostanie do blisko 4 proc. w drugiej połowie przyszłego roku i pozostanie na nim do 2024 r. Obecnie nie wyklucza, iż poziom ten zostanie przekroczony.

Zmiana stanowiska podyktowana jest ciągle wysoką presją inflacyjną. Bank centralny przewiduje, że inflacja osiągnie szczyt na poziomie 7,0 proc w czerwcu 2022 r., znacznie powyżej przyjętego celu z korytarza 1-3 proc.

Według ekonomistów, na kolejnych dwóch posiedzeniach RBNZ, stopy powinny pójść w górę po 50 pb, a następnie powinny mieć miejsce dwie podwyżki po 25 pb, co podniosłoby referencyjną stawkę do poziomu 3,5 proc. do końca bieżącego roku.