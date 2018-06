Pięć nowych biur w największych miastach

Firma Regus, dostarczająca elastyczną przestrzeń biurową i coworkingową w 25 miejscach w Polsce, do końca 2018 r. otworzy pięć kolejnych biur

Firma Regus, dostarczająca elastyczną przestrzeń biurową i coworkingową w 25 miejscach w Polsce, do końca 2018 r. otworzy pięć kolejnych biur: w Warszawie, Gdańsku i w Krakowie. Część jest już w większym stopniu wynajęta.

Warszawskie biura Regusa o powierzchni 4100 mkw. powstaną w biurowcach Polna Corner (wrzesień), Atrium Plaza (listopad) i Park Avenue (grudzień). Biuro w Gdańsku, znajdujące się w kompleksie Opera Office, będzie miało około 1400 mkw i zostanie oddane do użytku na przełomie września i października br. Z kolei krakowski kompleks o powierzchni około 1500 mkw, który został już zarezerwowany w 99 proc. przez jedno z największych światowych przedsiębiorstw, zostanie oddany do użytku we wrześniu 2018 r. w biurowcu Equal Business Park.

Centra biznesowe Regus bazują na jednym z dwóch projektów: Sagano i Bauhaus. Inspirowane naturą i czterema porami roku Sagano w Regus Villa Metro, Atrium Plaza, Opera Office, Polna Corner i Equal Park to nowoczesna przestrzeń wykorzystująca eleganckie linie, stal nierdzewną i szkło hartowane. Dzięki połączeniu żywych organizmów, naturalnych wzorów i elementów inspirowanych naturą pracownicy mogą czuć się zrelaksowani, zaangażowani i połączeni z otaczającym ich światem. Natomiast projekt Bauhaus (biura w Park Avenue lub Solec w Warszawie) ma charakter industrialny, z dużą różnorodnością przestrzeni do pracy, które cieszą się popularnością wśród start-upów i młodych firm Jak zauważa Rafał Gabteni, dyrektor regionalny na Polskę w grupie IWG, w skład której wchodzi Regus, widoczną tendencją na krajowym rynku elastycznych powierzchni biurowych jest powiększający się udział firm rodzimych. Obecnie to nawet połowa klientów Polsce.

— Rodzime firmy wyraźnie dostrzegają wartość dodaną elastycznych rozwiązań, które w przypadku ekspansji dają możliwość przenoszenia biura z miasta do miasta czy nawet z kraju do kraju. Elastyczna oferta obejmuje w ramach członkostwa w Regusie 3200 lokalizacji w 110 krajach — mówi Rafał Gabteni.

Kolejną tendencją jest rosnące zainteresowanie wykorzystaniem powierzchni elastycznych przez korporacje. Jak wynika z badań grupy IWG, największe firmy na świecie, takie jak Etihad Airways, Diesel, GSK, Mastercard, Microsoft, Oracle czy Uber, już zapewniają elastyczne przestrzenie do pracy.