Ekonomiści PKO BP uważają, że pogorszenie koniunktury w polskiej gospodarce jest prawdopodobnie głębsze niż wskazania PMI, ze względu na niezwykle trudną sytuację jednostek usługowych.

PMI przemysłu Polski spadło do 31,9 z 42,4 w marcu, poinformował IHS Markit. To najniższy odczyt od rozpoczęcia publikacji wskaźnika w czerwcu 1998 roku. Granicą między spadkiem i wzrostem aktywności jest 50. Analitycy ankietowani przez Reutersa prognozowali spadek wskaźnika do 34,6. Więcej...