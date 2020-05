W kwietniu indeks aktywności polskiego przemysłu spadł rekordowo nisko z powodu ograniczeń wprowadzonych w celu zahamowania epidemii koronawirusa, pisze Reuters.

PMI przemysłu Polski spadło do 31,9 z 42,4 w marcu, poinformował IHS Markit. To najniższy odczyt od rozpoczęcia publikacji wskaźnika w czerwcu 1998 roku. Granicą między spadkiem i wzrostem aktywności jest 50. Analitycy ankietowani przez Reutersa prognozowali spadek wskaźnika do 34,6.

Najniżej w historii spadły także subindeksy m.in. produkcji, nowych zamówień, eksportu, zakupów i oczekiwań dotyczących produkcji. Tempo cięcia zatrudnienia w przemyśle jest bliskie rekordowego z kwietnia 1999 roku, podkreśla Reuters. - Polski przemysł załamał się w kwietniu kiedy popyt i produkcja zanurkowały w wyniku wprowadzonych ograniczeń – powiedział cytowany przez Reutersa Trevor Balchin z IHS Markit. – Ponadto, PMI na poziomie 31,9 jest nawet niższe od notowanego w strefie euro (33,6) i Wielkiej Brytanii (32,9) w „szybkich” odczytach – dodał. Złoty osłabia się o 0,1 proc. do 4,5614 za euro,o 0,4 proc. do 4,1682 za dolara i o 0,2 proc. do 4,3270 za franka szwajcarskiego. Rentowność obligacji 10-letnich Polski rosła o 0,24 proc. do 1,468 proc. WIG20 na otwarciu w poniedziałek spadał o 1,1 proc., ale już po kilku minutach handlu strata indeksu wzrosła do 2,3 proc.

