Polacy boją się utraty pracy

53 proc. Polaków obawia się, że w najbliższym czasie straci pracę — wynika z raportu „Pandemia automatyzuje Polskę?”, który przygotowała agencja Procontent Communication.

Najczęściej ich zdaniem stanie się to z powodu: recesji (59,6 proc.), dłuższej izolacji wywołanej zakażeniem COVID-19 (41,6 proc.) bądź automatyzacji ich stanowiska pracy (18,7 proc.). Blisko 40 proc. badanych wskazuje, że z powodu wszechobecnej pandemii do ich pracy zostały wprowadzone nowe narzędzia technologiczne. Dwóch na trzech badanych przyznaje, że obecna sytuacja zmusiła ich do częstszego korzystania ze smartfonu i komputera. Jednocześnie w pracy zdalnej pracują znacznie dłużej i ciężej niż dotychczas.