BioMaxima chce zarejestrować szybkie testy na koronowirusa

Spółka BioMaxima zgłosiła do URPL testy przesiewowe do wykrywania koronawirusa - poinformował PAP w poniedziałek przedstawiciel firmy. Wynik testu można odczytać po upływie 10 minut.

Testy do wykrywania koronawirusa zostały zgłoszone w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce (URPL) przez firmę BioMaxima, notowanego na NewConnect polskiego producenta podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro.



"Test umożliwia szybką, masową diagnostykę przesiewową. Takie rozwiązanie umożliwia typowanie osób z infekcją wirusem 2019-nCoV spośród grupy podwyższonego ryzyka, które powinny następnie być poddane bardziej precyzyjnej i kosztownej diagnostyce potwierdzającej w jednym z autoryzowanych laboratoriów, lub ewentualnej kwarantannie. Liczymy, że zastosowanie testów przesiewowych w obecnej sytuacji sezonu grypowego umożliwi uniknięcie utrudnień w funkcjonowaniu transportu międzynarodowego, firm i instytucji spowodowanych masową niepewnością. Takie algorytmy postępowania, które pozwalają odróżnić +zwyczajną+ influenzę od tej wywołanej 2019-nCoV, wprowadzane są już m.in. w Niemczech" - podkreśla Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima, cytowany w informacji przesłanej PAP.



Zgłoszony do URPL test 2019-nCoV Wuhan IgG/IgM został opracowany przez Hangzou AllTest Biotech Co. Ltd. Jest on szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania u ludzi obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV (koronawirus). Materiałem badanym może być krew pełna, osocze lub surowica, a do przeprowadzenia szybkiego testu nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego sprzętu.



W skład testu wchodzą indywidualnie pakowane kasetki zawierające studzienkę, w której umieszczany jest materiał badany oraz krople buforu załączonego do zestawu. Wynik testu możliwy jest do odczytania w okienku testowym po upływie 10 minut - czytamy w materiale prasowym.



"BioMaxima od wielu lat dostarcza na rynek krajowy i w działalności eksportowej własne wyroby do diagnostyki mikrobiologicznej obejmującej bakterie, wirusy i grzyby. Oprócz placówek służby zdrowia naszymi klientami w kraju jest w chwili obecnej ponad 80 stacji Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepid). Gwarantuje to możliwość sprawnego udostępnienia proponowanego przez nas rozwiązania istniejącymi już kanałami dystrybucji" - dodaje Urban.



W materiale prasowym przesłanym PAP zapewniono, że "spółka jest dobrze przygotowana do wsparcia działań służby zdrowia oraz Sanepid w diagnostyce 2019-nCoV Wuhan, ponieważ posiada szerszą ofertę wyrobów wymaganych przez NIZP-PZH, jak chociażby zestawy służące do pobierania i transportu próbek od pacjentów".



Według informacji prasowej spółka planuje też wprowadzenie własnego testu genetycznego, służącego do potwierdzana zakażeń koronawirusem 2019-nCoV, wykorzystującego technikę real-time PCR jako najskuteczniejszą, najbardziej wiarygodną metodę identyfikacji materiału genetycznego wirusa. Przygotowywany test będzie do wykorzystania w tzw. otwartych systemach - można go będzie wykonać na platformach różnych producentów, będących już na wyposażeniu laboratoriów diagnostycznych takich jak: ABI, Cepheid, Rotagene, Stratagene, Techne, Bio-Rad Chroma 4 i Bio-Rad CFX96, Analytik Jena qTOWER, Bioneer, Ianlong Gentier 48, MIC. Spółka spodziewa się, że wynik testu (pozytywny lub negatywny) będzie możliwy do uzyskania w czasie poniżej 2 godzin, łącznie z etapem izolacji materiału genetycznego wirusa.