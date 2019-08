Słodkie smakołyki bez wyrzeczeń

Coraz więcej Polaków jest aktywnych fizycznie, w związku z czym często zmieniają swoje przyzwyczajenia żywieniowe — porzucają cukier na rzecz owoców i warzyw. Ale chęć słodkiej przekąski nadal pozostaje bardzo kusząca. Firmy o tym wiedzą — i dlatego na rodzimym ryku powstaje coraz więcej marek, które proponują zdrowe smakołyki bez wyrzeczeń. Nie było łatwo Jedną z takich spółek jest Fuel Champs, która produkuje nieprzetworzone wegańskie batony energetyczne. Pomysłodawczyni marki to Joanna Frankowska, która na co dzień jest również trenerką crossfitu. — Pomysł na biznes wziął się z moich własnych zainteresowań związanych ze zdrową żywnością i aktywnością sportową. Sama bardzo lubię słodycze, więc chciałam znaleźć sposób na smaczną, ale zdrową przekąskę. Założyłam działalność gospodarczą, ale na początku nie była to duża inwestycja. Zaczęło się od jednego boksu crossfitowego, w którym trenowałyśmy wraz ze wspólniczką. Później inni właściciele obiektów sportowych zaczęli pytać o nasz produkt. Początkowo nie miałyśmy żadnego biznesplanu, działo się to bardzo naturalnie, ale niebawem rynek...