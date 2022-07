Południowokoreański eksport odbił w lipcu, ale pozostaje poniżej potencjału

Ekonomiści spodziewają się, że w kończącym się miesiącu eksport wzrósł o jednocyfrową wartość. Mediana prognoz zakłada zwyżkę rzędu 9,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. Oznaczałoby to wyraźne przyspieszenie po 5,2-proc. dynamice w czerwcu, kiedy to spadło do najniższego poziomu od 19 miesięcy.

Lipcowy wynik – jak twierdzą eksperci – mógłby być zdecydowanie lepszy gdyby nie wyhamowujący m.in. z powodu rosnącej inflacji, popyt zagranicy na towary i produkty pochodzące z czwartej pod względem wielkości azjatyckiej gospodarki.

Wzrost eksportu utrzymuje się na poziomie jednocyfrowym, zwłaszcza z negatywnym wpływem dostaw do Chin, które jeszcze nie uległy normalizacji – ocenił Park Sang-hyun, główny ekonomista w HI Investment and Securities.

Po pierwszych 20-tu dniach lipca eksport Korei Południowej wzrósł o 14,5 proc. licząc rok do roku, ale dostawy do Chin, największego partnera handlowego, zmniejszyły się o 2,5 proc. po spadku o 0,8 proc. w czerwcu.

Oczekuje się również, ze import wzrośnie w lipcu o 20,7 proc. nieco szybciej niż 19,4 proc. w poprzednim miesiącu i czwarty miesiąc z rzędu doprowadzi do deficytu bilansu handlowego.