Prada, producent i marka luksusowych dóbr znalazła mocne wsparcie w chińskim rynku. Pozwala jej to przetrwać trudny okres po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, donosi Reuters.

Patrizio Bertelli, dyrektor wykonawczy włoskiej grupy produkującej m.in. odzież podkreślił, że sprzedaż marki w Państwie Środka mocno odbiła odkąd ponownie otwarte zostały salony Prady w marcu, po lockdownie tamtejszej gospodarki. Udało się jej już przekroczyć poziomy z 2019 r.

Licząc od początku br. notujemy mocny, dwucyfrowy wzrost przychodów. Od marca przyspieszył on do ponad 60 proc. w kolejnych miesiącach – powiedział Bertelli, dodając, że wiele wskazuje na to, iż trend utrzyma się.

Firma pochwaliła się, że w dzień chińskich Walentynek, który przypadł na 25 sierpnia odnotowała historyczny rekord sprzedaży.