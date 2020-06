Premier: dodatek 1400 zł netto będzie pewnym wsparciem dla osób, które dotknie bezrobocie

Dodatek w wysokości 1400 zł netto będzie pewnym wsparciem dla osób, które dotknie, miejmy nadzieję przejściowo, bezrobocie - mówił w czwartek w Sejmie podczas dyskusji nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu premier Mateusz Morawiecki

Premier podkreślał, że dzięki tarczy antykryzysowej rząd stara się chronić miejsca pracy, co - jak mówił - doprowadza do najmniejszego przyrostu bezrobocia w Polsce spośród krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.



Dziękował także prezydentowi za inicjatywę ustawodawczą stworzenie dodatku solidarnościowego.



"To dla niektórych z państwa jest to ściema, a ja powiem, że to jest ratunek dla wielu osób" - mówił Morawiecki.



"Dziękuję panie prezydencie za to, że dodatkowo zaproponował to pan i mam nadzieję, że wysoka izba przegłosuje ten dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł netto, bo będzie to pewne wsparcie dla osób, które zostaną dotknięte tragedią bezrobocia, mam nadzieję, że przejściowo, a jak najszybciej będziemy się starali o tworzenie nowych miejsc pracy" - dodał.



Prezydent Andrzej Duda w środę zgłosił inicjatywę ustawodawczą w postaci projektu ustawy o dodatku solidarnościowym w wysokości 1400 zł netto dla osób, które stracą pracę. Dodatek ma być przyznawany przez trzy miesiące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Będzie przysługiwał osobom zatrudnionym na umowę o pracę i z którymi umowa o pracę została po 31 marca 2020 r. rozwiązana, albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta



Posłowie podczas czwartkowego posiedzenia zajmą się tym projektem po głosowaniu nad wotum zaufania dla rządu.