Premier: podniesiemy do 1200 zł zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych chcemy podnieść z 860 zł do 1200 zł i zaproponować dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób tracących pracę w kwocie 1300 zł - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że będą wzmacniane polskie mechanizmy ubezpieczania przedsiębiorców przy kontraktach.

"Tak jak zaproponował pan prezydent Andrzej Duda, będziemy podnosić zasiłek dla osób bezrobotnych. Cieszymy się, że ten przyrost osób bezrobotnych, osób, które tracą pracę, jest o wiele, wiele niższy niż wszystkie prognozy, które były wcześniej. Ale jednocześnie ten przyrost jest. To są nowe tysiące osób, które straciły środki do życia" - powiedział Morawiecki na briefingu na terenie zakładu produkcyjnego "Flis" w Radziejowicach.



Jak dodał, dlatego rząd chce - zgodnie z zaleceniem prezydenta - zaproponować dwa dodatkowe działania osłonowe.



"Zasiłek dla bezrobotnych, który będzie podniesiony z poziomu dzisiejszego 860 zł do poziomu 1200 zł, ale także, zgodnie z zaleceniem pana prezydenta, osłonę solidarnościową - dodatkowy zasiłek 3-miesięczny dla osób, które teraz tracą pracę, w wysokości 1300 zł na pewien okres, (...) żeby wesprzeć tych, którzy znajdą się w tym bardzo nieszczęśliwym dla siebie położeniu, ale też, by umożliwić potem ich ponowny, jak najszybszy powrót na rynek pracy" - mówił Morawiecki.



Zaznaczył, że te elementy będą przedstawiane w kolejnych działaniach rządu.



"Na pewno w kolejnych tygodniach będą się pojawiały następne nasze propozycje. A to dlatego, że trzeba reagować błyskawicznie i bardzo elastycznie na to, co się dziej teraz na rynku, na to, co się dzieje z koronawirusem, na to, co się dzieje na rynkach zagranicznych" - wskazał.



Szef rządu zapewnił, że w tych działaniach będą też wzmacniane "polskie mechanizmy ubezpieczania polskich przedsiębiorców przy kontraktach, zwłaszcza zagranicznych".



"To wszystko ma pomóc - poprzez zastosowanie skomplikowanych instrumentów ze świata finansów, ze świata gospodarki realnej, ale także socjalnych, społecznych - w osłonie polskiego rynku: polskiego rynku przedsiębiorców i polskiego rynku pracy" - powiedział Mateusz Morawiecki.



Obecnie przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny, który ma od 5 do 20 lat stażu pracy, otrzymuje zasiłek w wysokości 861,40 zł brutto (741,87 zł netto).