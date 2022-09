Prywatyzacja portu trafiła na mieliznę

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) szuka inwestora dla należącej do niego spółki Port Gdański Eksploatacja (PG Eksploatacja). To państwowy podmiot zarządzający terminalem, na którym przeładowywane są m.in. węgiel i koks, drewno czy towary drobnicowe, np. ze stali. 31 sierpnia upłynął termin wyłączności na negocjacje dla wielkopolskiej firmy Lebal.

- Nie osiągnęliśmy porozumienia w sprawie pakietu socjalnego dla pracowników – informuje Janusz Nowaczkiewicz, przewodniczący Zespołu Sekcji Terenowych WZZPGM przy PG Eksploatacja.

Związki początkowo liczyły na 7 lat gwarancji zatrudnienia, ale były skłonne skrócić okres do 5 lat, oraz na zapewnienie corocznego wzrostu wynagrodzeń przynajmniej o wskaźnik inflacji. Według stanu na koniec ubiegłego roku w PG Eksploatacja pracowało niespełna 360 osób, a niemal połowa z nich ma ponad 50 lat. Zależy im więc na gwarancji pracy.

Dwa miesiące na negocjacje

Fiasko rozmów socjalnych nie kończy jednak procesu prywatyzacji.

- Okres wyłączności dla potencjalnego inwestora został wydłużony do 31 października – informuje Anna Drozd, rzecznik prasowy ZMPG.

Z przedstawicielami spółki Lebal nie udało nam się obecnie skontaktować, ale wcześniej zapewniali oni PB, że o planach na przyszłość będą mogli mówić na przełomie września i października.

Stal z Ukrainy: W 2021 r. drobnica, w tym stal, stanowiła 1 mln ton w przeładunkach PGE. To ponad 48 proc. więcej niż w 2020 r. Ten rok też zapowiada się nieźle. W maju spółka obsłużyła pierwszy statek, który zabrał 30 tys. ton stalowych gąsek z Ukrainy. Do 25 lipca przeładowała prawie 246 tys. ton produktów ukraińskich, głównie hutniczych, które płyną np. do Kostaryki, Dominikany czy Kanady. materiały prasowe

Portowa prywatyzacja kontra przeładunek węgla

Związki zawodowe krytycznie oceniają nie tylko rozmowy socjalne z potencjalnym inwestorem. Obawiają się też, że nie ma on potencjału i doświadczenia w morskich przeładunkach. Lebal specjalizuje się w dystrybucji wyrobów hutniczych, które są ważnym elementem przeładunków PG Eksploatacja. Obecnie jednak skupia się ona przede wszystkim na przeładunkach węgla, bo rząd uznał dostawę tego surowca do elektrowni i gospodarstw domowych za strategiczną dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Związki zawodowe PG Eksploatacja napisały nawet list otwarty do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego, w którym przedstawiły obawy i wątpliwości dotyczące przyszłego inwestora. Z informacji na stronie OPZZ wynika, że w liście związkowcy przypominają słowa Jarosława Kaczyńskiego. Na początku sierpnia, podczas jednego ze spotkań z wyborcami, powiązał on kłopoty z dostępnością węgla z prywatnymi firmami działającymi w portach, wskazując je jako wąskie gardła.

- Ogromna część nabrzeży tych portów została sprzedana. Kto je sprzedał? Myśmy je sprzedali? Nie! Sprzedała je Platforma Obywatelska – mówił Jarosław Kaczyński.

Faktycznie zarządy morskich portów są spółkami skarbu państwa, które zawarły z prywatnymi podmiotami wieloletnie umowy na dzierżawę nabrzeży. Prywatne firmy prowadzą na nich działalność przeładunkową, płacąc czynsz dzierżawny. Państwowym operatorem jest tylko PG Eksploatacja, właśnie będący w procesie prywatyzacji. Nie oznacza ona jednak sprzedaży nabrzeży, a jedynie działającej na nich firmy. W czasie rządów PO-PSL także zresztą trwał proces prywatyzacji PG Eksploatacja, ale zakończył się niepowodzeniem (patrz ramka).

Przedstawiciele ZMPG podkreślają, że zmiany właścicielskie w PG Eksploatacja nie będą mieć wpływu na relacje handlowe. Nie widzą też zagrożeń dla przeładunku węgla. ”Przepisy upoważniają Prezesa Rady Ministrów do nakładania na przedsiębiorców, w sytuacjach kryzysowych, poleceń do określonego działania, przykładowo do przeładunku węgla w razie kryzysu energetycznego. (...) Spółka PG Eksploatacja ma podpisane długoterminowe umowy na przeładunek węgla i będzie nimi związana niezależnie od zmian właścicielskich. W mocy pozostają również zapisy umowy dzierżawy co do deklarowanej wysokości przeładunków, a inwestor nie zamierza zmieniać profilu prowadzonej działalności spółki” – czytamy w odpowiedzi ZMPG na pytania PB.

Ze sprawozdania z działalności PG Eksploatacja wynika, że firma ta przeładowała w ubiegłym roku 3,35 mln ton towarów, o 10 proc. mniej niż w 2020 r. Ubiegłoroczne przeładunki węgla i koksu wynosiły 982 tys. ton, aż 37 proc. mniej niż w 2020 r. W 2022 r. miały spaść do 940 tys. ton, ale po wybuchu wojny w Ukrainie i odcięciu dostaw z Rosji niewątpliwie znacznie wzrosną.