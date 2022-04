Przychody Twittera niższe od oczekiwań

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przychody, które Twitter wygenerował w pierwszym kwartale roku, nie spełniły oczekiwań analityków. Na plus wyróżnił się wzrost liczby użytkowników - informuje Bloomberg.

Przychody wzrosły o 16 proc. rok do roku do 1,20 mld USD. Analitycy spodziewali się, że sięgną 1,23 mld USD. Było to najwolniejsze tempo wzrostu od sześciu kwartałów.