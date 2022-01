Ile osób przygotowuje „Puls Biznesu” — to pytanie słyszę od czasu do czasu. Wbrew pozorom odpowiedź nie jest łatwa. Do ponad trzydzieściorga dziennikarzy i redaktorów dochodzą graficy, fotografowie osoby dbające o promocję treści i marki, ale także informatycy rozwijający pb.pl. W wersji najszerszej należałoby doliczyć wszystkie osoby z działów administracyjnych i sprzedaży… Dlaczego o tym piszę? Aby uświadomić Ci, Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku, jak liczny zespół każdego dnia, przez 365 dni w roku, przygotowuje treści dla Ciebie.

Każdy z nas robi coś innego, ale mamy jeden cel: pomóc Ci zarabiać. Realizujemy naszą misję, informując o tym, co ważne w polskim biznesie i jakie są rynkowe trendy. Podpowiadamy, jak i w co inwestować, a także jak finansować rozwój firmy i unikać pułapek w przepisach. W trudnych momentach pandemii wspieraliśmy Cię poradnikami i webinarami o tarczach finansowych. W minionym roku dołożyliśmy dwie nowości: Akademię Lidera, czyli treści z obszaru rozwoju osobistego menedżerów, oraz Analizy PB, czyli codzienne analizy makroekonomiczne i sektorowe wraz z platformą danych. „PB” w unikatowy sposób łączy pracę najlepszych dziennikarzy gospodarczych i ekonomistów z doświadczeniem z pracy w bankach. Ambitne treści to dla nas nic nowego — znakiem rozpoznawczym „PB” od lat jest dziennikarstwo śledcze.

Regularnie piszemy o czymś jako pierwsi, zawsze rzetelnie, obiektywnie i z pasją. 16 lat temu przyszedłem do „PB” na staż, dziś mam zaszczyt kierować zespołem dziennikarzy o najwyższych standardach pracy i lubiących to, co robią. Wokół mnie jest wiele osób z dłuższym stażem, co potwierdza, że jest to miejsce, w którym można się realizować. Dla czytelników nasze doświadczenie jest wartością — my po prostu wiemy i rozumiemy, o czym piszemy. Dzięki temu potrafimy weryfikować informacje i nadać im właściwy kontekst. A przecież wiarygodne informacje są na wagę złota.

Możliwość tworzenia jakościowych treści mamy dzięki takim osobom jak Ty — prenumeratorom i subskrybentem. Kłaniamy się nisko. Odwdzięczymy się tym, co potrafimy najlepiej. Czytaj i zarabiaj! Tak jak Ci wygodnie — na papierze, monitorze czy smartfonie.