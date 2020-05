Reinhart: pandemia jest ostatnim gwoździem do trumny globalizacji

Carmen Reinhart, która została główną ekonomistką Banku Światowego, uważa, że era globalizacji prawdopodobnie dobiegła końca.

- Covid-19, bez melodramatyzmu, to ostatni gwóźdź do trumny globalizacji – powiedziała Reinhart, profesor finansów międzynarodowych w Harvard Kennedy School. – Kryzys lat 2008-2009 był ciosem dla globalizacji, podobnie jak brexit i amerykańsko-chińska wojna handlowa, ale Covid to zupełnie nowy poziom – dodała.