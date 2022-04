Rekomendacja dla Selvity poszła w górę

Krzysztof Radojewski, analityk Noble Secuirities, w raporcie z 8 kwietnia podniósł z “trzymaj” do “kupuj” rekomendację dla akcji Selvity. Cena docelowa wzrosła z 87 do 96,2 zł.

“Po 2021 roku, kiedy to wyniki spółki uległy istotnej poprawie dzięki pełnej konsolidacji Fidelty, oczekujemy, że bieżący rok będzie rokiem organicznego wzrostu w spółce oraz wykorzystania efektów synergii z akwizycji Fidelty. Backlog na dzień 24 marca 2022 roku sugeruje, że będzie to mocny wzrost dwucyfrowy. Wzmocnienie osobowe spółki i większa integracja z Fideltą to elementy strategii mające na celu zwiększenie udziału projektów zintegrowanych w całości przychodów, a tym samym zwiększenie przychodów na pracownika. Czynnikiem istotnym do dalszego wzrostu jest również zakończenie budowy centrum laboratoryjnego, co umożliwi zwiększenie zatrudnienia o kolejne 200 osób. Wysokie napływy gotówki do branży biotechnologicznej zwiększają popyt na outsourcing usług CRO. Potencjalna akwizycja może być dodatkowym driverem do wzrostu” - napisał analityk w uzasadnieniu rekomendacji.