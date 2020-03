Rekordowy spadek zysków chińskich firm przemysłowych

- Biznes coraz szybciej wraca do normalności, krótkoterminowy szok spowodowany przez epidemię słabnie i zyski będą się poprawiać – podkreślił.

#China's industrial profits fell by a whopping 38.3% year-on-year in February, the biggest decline on record. This warrants some cautiousness as Europe and the US have yet to disclose the impact of the #coronavirus on #earnings. pic.twitter.com/wtTEy79YPl