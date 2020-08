Rentowność obligacji Niemiec najwyżej od 5 tygodni

Rentowności europejskich obligacji, m.in. Bundów, wzrosły w ślad za idącymi w górę rentownościami obligacji USA, informuje Reuters.

Obligacje w USA taniały w czwartek przed rekordową aukcją 30-letnich obligacji skarbowych. Wcześniej w tym tygodniu odbyły się także dwie aukcje papierów o krótszym terminie wykupu. W obu przypadkach również były rekordowej wielkości. Analitycy ING zauważyli, że taka podaż papierów zwiększa ryzyko dla grających na wzrost cen obligacji USA choć nie ma silnych argumentów fundamentalnych przemawiających za wzrostem rynkowych stóp.

W czwartek rentowność obligacji 10-letnich USA doszła do 0,695 proc., największej wartości od pięciu tygodni, a analogicznych papierów Niemiec rosła do nawet minus 0,396 proc. Rentowność obligacji 30-letnich Niemiec także wzrosła najwyżej od pięciu tygodni dochodząc do 0,05 proc.