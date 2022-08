Płynący pod banderą Barbadosu Fulma S trafi do Iskenderun, największego tureckiego portu nad Morzem Śródziemnym, na południu kraju, a Thoe, pod banderą Wysp Marshalla, zawinie do portu w Tekirdag nad Morzem Marmara - poinformowało ministerstwo w komunikacie.

W piątek do ukraińskiego portu Piwdennyj wpłynął statek handlowy Brave Commander pod banderą Liberii, dostarczy zboże do Etiopii. To pierwszy statek ze zbożem, który wypłynie z Ukrainy do Afryki od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Porozumienie o odblokowaniu eksportu zbóż z portów ukraińskich zawarto 22 lipca. Ukraina i Rosja w osobnych umowach podpisanych z Turcją i ONZ zobowiązały się do zapewnienia bezpiecznych korytarzy morskich z trzech portów.

Dotychczas z ukraińskich portów wyszło 16 statków, na których pokładzie było łącznie ponad 450 tys. ton produktów rolnych - podaje Reuters.