Rozbieżność w ocenach tarczy

Po długim wyczekiwaniu nie tylko przedsiębiorców, lecz społeczeństwa – w sobotę wieczorem wreszcie został upowszechniony konkretny projekt specustawy antywirusowej.

Obejmuje bardzo obszerną nowelizację pierwszej specustawy z 2 marca, nowelizację 47 najróżniejszych ustaw oraz utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, będącego państwowym funduszem celowym. Zajmuje aż 109 standardowych stron, przy czym tak obszerna jest sama ustawa, bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Ma ona przetworzyć na konkretne przepisy ideę tzw. tarczy antykryzysowej, która w sferze deklaracji, obietnic i hipotetycznych rozmiarów objawiła się w minioną środę. Na razie projekt firmowany jest przez Ministerstwo Rozwoju, z korektami naniesionymi na wniosek prezydenta. W poniedziałek poddany zostanie w trybie zdalnym dwutorowemu zaopiniowaniu – przez przyprezydencką Radę Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) oraz prezydium ustawowej Rady Dialogu Społecznego (RDS). Dopiero potem pieczęć przystawi Rada Ministrów i we wtorek wniesie projekt do Sejmu. Notabene posiedzenie zaplanowane było na środę-czwartek 25-26 marca (na stronie Sejmu wciąż widnieje ta data), ale ma się ograniczyć tylko do piątku 27 marca. Na razie trudno powiedzieć w jakiej formie się odbędzie, skoro zgodnie z regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach, zaś posłowie głosują się przez podniesienie ręki oraz wykorzystanie urządzenia elektronicznego. Sale mogą być różne (Sejm już to przerabiał), ale głosowanie zdalne nie wchodzi w grę.

Władcy kraju wyobrażają sobie, że oba posiedzenia ograniczą się do szybkiego przyklaśnięcia znakomitemu projektowi. Są to jednak nadzieje złudne. Na posiedzeniu RBN kluby opozycyjne przedstawią wiele szczegółowych propozycji antykryzysowych, których nie ma w projekcie. Poza tym wykorzystają idealną okazję do przepytania prezydenta i premiera o perspektywę koniecznego wprowadzenia przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej (na okres do 30 dni rząd może to zrobić bez Sejmu). Z automatu przesunęłoby to wybory prezydenckie na wrzesień, a po ewentualnym przedłużeniu stanu – na październik.

Uczestniczące w RDS reprezentatywne organizacje biznesowe i centrale związkowe także są wobec projektu krytyczne. W wielu szczegółach rządowa tarcza odbiega od postulatów środowisk biznesowych. Podam jeden antykryzysowy przykład. Otóż pracodawcy apelują o okresowe, ale całkowite zniesienie zakazu handlu w niedziele. Tymczasem w projekcie przewidziano wyłącznie niedzielną możliwość „wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności”. A zatem nawet gdyby do jedynego w jakiejś miejscowości sklepu pukali klienci, to pracownicy nie mogliby go otworzyć i sprzedać żywności potrzebującym… Konflikt w tej sprawie to tylko przykład wystający z góry lodowej.

Upowszechniony na razie dokument nie zawiera uzasadnienia. Ale nie chodzi o jego warstwę propagandową, lecz precyzyjną ocenę skutków regulacji, w szczególności finansowych. Rząd na razie nie sprecyzował źródeł zasilania tarczy obronnej mityczną kwotą 212 mld zł. W ogłoszeniach rządowych została ona zapisana z dokładnością do złotego, żeby imponująca liczba zer rzucała na kolana. Nie zmienia to faktu, że głównym źródłem sfinansowania tarczy jest gigantyczna kreatywność księgowa.