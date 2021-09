Ryanair podnosi cel wzrostu

Największy europejski tani przewoźnik lotniczy, linie Ryanair w związku z poszerzeniem swojej działalności podniosły pięcioletni cel wzrostu do 50 proc.

Irlandzki przewoźnik oczekuje, że do 2026 r. obsłuży co najmniej 225 mln pasażerów, w czym mocno pomóc ma flota nowych Boeingów 737 Max. Wcześniejsze założenia mówiły o wzroście rzędu 33 proc. w relacji do wielkości przewozów sprzed wybuchu pandemii Covid-19 na poziomie 149 mln pasażerów.

Przewoźnik zamierza rozszerzyć swoją działalność na europejskie lotniska, na których w związku z pandemią doszło do wycofania się konkurentów. Planuje w okresie najbliższych pięciu lat stworzyć 5 tys. miejsc pracy.