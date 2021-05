Wydatki na reklamę w I kw. 2021 r. były najwyższe w historii. To efekt dwucyfrowego wzrostu w internecie, który po raz drugi wyprzedził telewizję.

Rok 2020 był dla polskiego rynku reklamy najgorszy od 2009 r. – spadł o r/r o 8,6 proc., do 8,97 mld zł. W I kw. 2021 r. jego wartość wyniosła 2,16 mld zł, czyli o ok. 2 proc. więcej niż w poprzednich kilku latach – wynika z raportu holdingu reklamowego Publicis Groupe.

„Perspektywy na kolejne miesiące są bardzo dobre. Szacujemy, że wydatki reklamowe w Polsce wzrosną w 2021 r. o 8,5 proc. W kolejnych miesiącach będziemy obserwować wzrost we wszystkich mediach za wyjątkiem dzienników i magazynów” – komentuje cytowana w komunikacie prasowym Iwona Jaśkiewicz-Kundera, chief investment officer Publicis Groupe.

Internet i radio w górę, telewizja i reszta w dół

W ciągu trzech miesięcy wartość reklamy wzrosła wyłącznie w radiu, o 0,5 proc. do 162 mln zł, oraz internecie – o 17,5 proc. do 956 mln zł. Tym samym po raz drugi (pierwszy raz w II kw. 2020 r.) przegonił on telewizję, w której wydatki sięgnęły 922 mln zł (-1,3 proc.) – jego udział wyniósł 44,2 proc. Wolumenowo najwięcej straciła reklama zewnętrzna, 33 mln zł, a kinowa spadła z powodu zamknięcia branży do zera.

W podziale na sektory najwyższy spadek odnotowała branża turystyczna połączona z HoReCa (-22,4 proc.). Natomiast wydatki na reklamę zwiększyły się najbardziej w kategoriach „komputery i audio-video” (+25,4 proc.); „sprzęty domowe, meble i dekoracje” (+25,2 proc.) oraz handlu (19,5 proc.). Wartość rynku w tym ostatnim sektorze wyniosła 407,7 mln zł w porównaniu do 282,7 mln zł w drugiej w kolejności branży faramceutycznej (-8,4 proc.).