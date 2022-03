Rząd zamierza znowelizować kodeks karny skarbowy w celu poprawy ściągalności VAT

"Nowelizacja zawiera szereg kompleksowych rozwiązań systemowych, zmierzających do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, a w konsekwencji uszczelnienia systemu podatkowego i redukcji tzw. szarej strefy" - napisano w wykazie zamieszczonym na stronie KPRM.

fot. Fotolia

Podano, że planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to II kwartał 2022 r. Organem odpowiedzialnym z prace legislacyjne jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak zaznaczono, zaproponowane w projekcie rozwiązania mają na celu redukcję szarej strefy, przez m.in. propozycję modyfikacji instytucji czynnego żalu oraz wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych.

Dodano także, że kolejnym z celów nowelizacji jest zmiana polityki karnej w zakresie odpowiedzialności karno-skarbowej przez zaostrzenie odpowiedzialności karnej przy przestępstwach skarbowych, skutkujących uszczupleniem należności podatkowych wielkiej wartości, wprowadzenie możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej w niektórych przypadkach przygotowania do popełnienia przestępstw skarbowych oraz rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

"Projekt zakłada również wprowadzenie nowych typów czynów zabronionych m.in. paserstwa towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy, a także udostępniania środków, nieruchomości lub pomieszczeń celem urządzania gier hazardowych, czy spenalizowanie utrudniania czynności służbowych osobom uprawnionym do kontroli urządzeń i prowadzenia gier hazardowych" - napisano w wykazie.

Zgodnie z informacją zmiany mają doprecyzować i uaktualnić regulacje zawarte w Kodeksie karnym skarbowym do obecnych realiów społeczno-gospodarczych, m.in. przez dookreślenie sposobu powiązania kwalifikacji prawnej czynu zabronionego z wysokością minimalnego wynagrodzenia oraz umożliwienie szerszego stosowania trybów konsensualnych.

"Zmiany zawarte w projekcie dotyczące postępowań karnoskarbowych mają przede wszystkim na celu przyspieszenie procedowania w tego rodzaju sprawach i podniesienie ich efektywności" - stwierdzono.

Jak poinformowano, szacunki dotyczące szarej strefy w Polsce w latach 2010-2015 określają jej rozmiar na około 12-14 proc. PKB, z czego działalności nielegalnej odpowiada około 1 proc. PKB.

Przytoczono również dane NIK, zgodnie z którymi w latach 2013-2015 relacja dochodów podatkowych do PKB była niższa niż w latach 2005-2012. Podkreślono, że pomimo faktu, że według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6,0 pkt proc.), to wciąż wynosiła ona ok. 25 mld zł, tj. ok. 14,0 proc. potencjalnych wpływów.

"Wyraźny wzrost wpływów z tytułu podatku VAT w 2017 roku o ponad 30 mld zł, w 2018 roku o ponad 18 mld zł, a w 2019 roku o kolejne około 6 mld zł jest wynikiem wprowadzenia szeregu działań ukierunkowanych na ograniczenie szarej strefy" - wyjaśniono.

"Wpływy z tytułu podatku VAT wzrosły do 2019 r. o ponad 53 mld zł w stosunku do wpływów z tego podatku w 2016 r. Jednak nadal wielkość szarej strefy i działalności nielegalnej wymaga podjęcia interwencji i poprawy, w nadchodzących latach, szczególnie ściągalności podatku VAT" - napisano.