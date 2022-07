Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

W II kwartale 2022 r. Santander Bank Polska odnotował 656,9 mln zł zysku netto, prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Wynik jest o 10 proc. lepszy od konsensu prognoz analityków według PAP.

Wynik odsetkowy banku wzrósł o 108 proc. do 2,9 mld zł, wynik z prowizji o 3,4 proc. do 621 mln zł, a koszty ogółem o 49 proc. do 1,3 mld zł.