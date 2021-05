Siatkówka w Warszawie już bez Vervy. Orlen wypowiedział umowę

Spółka paliwowego koncernu wypowiedziała w piątek umowę sponsoringową warszawskiemu klubowi - ustalił “PB”.

Negocjacje pomiędzy właścicielem klubu siatkarskiego Verva Warszawa i PKN Orlen dotyczące struktury własnościowej i sytuacji finansowej klubu zakończyły się fiaskiem, co sprawiło, że paliwowy koncern skorzystał z opcji przewidzianej w umowie i nie przedłużył umowy sponsoringowej na kolejny sezon. Zrealizował się więc scenariusz, o którym “PB” pisał kilka dni temu. Informowaliśmy, że Bertrand Jasiński prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży klubu ukraińskiemu miliarderowi, a takiego partnera państwowy koncern nie chciał zaakceptować. Według naszych nieoficjalnych ustaleń w piątek rano doszło do spotkania, na którym paliwowy koncern wypowiedział umowę. Co dalej z klubem? Wiadomo na pewno, że szanse na to, że właścicielami zostaną Michał Kubiak i Wilfredo Leon są bliskie zera. Najbliżej przejęcia klubu jest Ołeksandr Hereha, choć pytanie czy wycofanie się głównego sponsora i tym samym ubytek 4 mln zł go nie zniechęci. Alternatywą jest znalezienie przez Jasińskiego innych inwestorów, ale ten proces trwa od listopada i dotąd chętnych nie było. Bez sponsora tytularnego będzie jeszcze trudniej.