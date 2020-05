Skarbiec uwierzył w wartość

Zespół zarządzający funduszem spółek wzrostowych będzie teraz zarządzał funduszem inwestującym w ich przeciwieństwo.

Skarbiec Value to nowy fundusz w ofercie Skarbca TFI. Ma inwestować w spółki o mocnych fundamentach, prowadzące odpowiedzialną politykę redystrybucji zysków do akcjonariuszy. Do portfela funduszu mają trafiać spółki wyselekcjonowane m.in. pod kątem całkowitego dochodu dla akcjonariusza, czyli takie, które dzielą się zyskiem poprzez dywidendę lub skup akcji własnych. Tomasz Piotrowski, zarządzający funduszami w Skarbcu TFI, podkreśla, że poszukiwane będą przede wszystkim takie firmy, które mają szanse zwiększać nominalny poziom dywidend.