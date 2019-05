Spadki indeksów na GPW

W czwartek główne giełdowe indeksy zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół KGHM, JSW i PGE.

WIG20 spadł o 0,7 proc. do 2.319,08 pkt., WIG zniżkował o 0,7 proc. do 59,744,03 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,0 proc. do 4.096,73 pkt., a sWIG80 stracił 0,1 proc. do 11.999,81 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 518 mln zł, z czego 439 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Około godz. 17.00 niemiecki indeks DAX rośnie o 0,14 proc., a S&P500 traci 0,09 proc.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły są: KGHM (o 3,2 proc.), JSW (o 2,8 proc.) i PGE (o 2,2 proc.). Największe wzrosty odnotowały natomiast Play – o 2,7 proc., Tauron – o 0,6 proc. i Santander Bank Polska - o 0,6 proc.

Grupa Tauron poinformowała, że wedle szacunków miała w I kw. 2019 roku 525 mln zł zysku netto, a konsensus PAP Biznes zakładał 380,5 mln zł – rok wcześniej skonsolidowany zysk netto wyniósł 636,7 mln zł.

W trakcie sesji Tauron poinformował ponadto, że Elektrociepłownia Stalowa Wola, w której posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną Tauron Wytwarzanie, 50 proc. akcji, na mocy wyroku sądu arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej została zobowiązana do zapłaty na rzecz Abener Energia ok. 333,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami postępowania arbitrażowego.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się spółki związane z Leszkiem Czarneckim. Kurs teoretyczny akcji Idea Bank zniżkował o 44,7 proc. (był równoważony od godz. 11.05), Getin Holding – o 20,1 proc. (był równoważony od godz. 16.08), a Getin Noble o 12,8 proc.

Getin Holding podał, że skonsolidowana strata przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnęła 948 mln zł, wobec 183,6 mln zł zysku rok wcześniej. Przepływy operacyjne wyniosły 249,5 mln zł, a w 2017 roku 63,4 mln zł.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek po południu, że rząd nie bierze pod uwagę scenariusza, w którym jeden z banków należący do Skarbu Państwa może pomóc bankom Leszka Czarneckiego. Dodał, że "muszą działać przede wszystkim siły rynkowe".

Ponadto, negatywnie wyróżniły się: T-Bull – spadek o 14,6 proc., Unimot – o 10,0 proc., Kania – o 3,2 proc., Enter Air – o 2,9 proc. i Trakcja – o 3,8 proc.

T-Bull poinformował, że dokonał odpisu w kwocie ok. 2,0 mln zł w związku z przeprowadzonym testem na utratę wartości aktywów dotyczącym wyprodukowanych i opublikowanych gier. Odpis zostanie uwzględniony w sprawozdaniu finansowym na dzień bilansowy 31.12.2018 r. i będzie miał ujemny wpływ na zaprezentowane w tym sprawozdaniu wyniki.

ZM Kania otrzymały od biegłego rewidenta odmowę wydania opinii z badania raportu rocznego. Jednocześnie spółka opublikowała wyniki finansowe za 2018 rok. Zysk netto wyniósł 64,4 mln zł, podczas gdy w 2017 zamknął się kwotą 53,2 mln zł.

Enter Air w 2018 roku miał 66,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej 58,4 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły 210,1 mln zł, a w 2017 roku 66,9 mln zł.

Kurs akcji Trakcji zniżkował, osiągając historyczne minimum. Zarząd spółki poinformował, że w 2018 roku na poziomie skonsolidowanym strata netto wyniosła 111,0 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był zysk netto 31,4 mln zł. Przepływy operacyjne wyniosły -34,7 mln zł, a rok wcześniej +56,9 mln zł.

Pozytywnie z kolei wyróżniły się: Work Service – wzrost o 27,5 proc., Pepees – o 9,7 proc. Rosły również notowania Ten Square Games – o 3,4 proc. i Playway – o 3,1 proc.

Work Service poinformował, że skonsolidowany zysk netto w 2018 roku wyniósł 8,1 mln zł – rok wcześnie grupa miała 86,2 mln zł straty netto. Przepływy operacyjne wyniosły +50,9 mln zł, podczas gdy w 2017 roku -19,7 mln zł.

Pepees podał wstępne szacunki, z których wynika, że miał 9,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019, podczas gdy rok wcześniej 4,8 mln zł.

Akcje Ten Square Games ustanowiły na czwartkowym zamknięciu historyczne maksimum.

We wtorek po południu do sprzedaży trafiła nowa gra PlayWay, symulator łodzi podwodnej "Uboat". Pierwszego i drugiego dnia od debiutu gra utrzymywała się na drugim miejscu bestsellerów Steam - największego portalu dystrybucji cyfrowej gier. Obecnie "Uboat" zajmuje na tej liście trzecie miejsce. Około 78 proc. recenzji gry to oceny "pozytywne" - produkcję oceniło jak dotąd 770 graczy.