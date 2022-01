Stawki programistów poszybowały

Zapotrzebowanie na specjalistów IT od dawna jest wysokie. Zjawisko zostało spotęgowane m.in. przejściem firm na tryb zdalny. Tym samym zatarły się granice geograficzne.

„Raport płacowy 2022” firmy Hays Poland wskazuje, że 99 proc. firm z sektora IT i telekomunikacji planuje rekrutować pracowników. Ten scenariusz może się okazać realny, bo zapotrzebowanie zwłaszcza na programistów jest na rynku olbrzymie. Potęguje je m.in. zwiększająca się aktywność firm i konsumentów w przestrzeni online.

Potwierdzają to również eksperci z Kodilla.com. Wskazują, że rodzime firmy tylko w jednym kwartale są w stanie zatrudnić nawet 15 tys. pracowników IT. Obecnie najwięcej ofert pracy jest dla programistów, testerów oprogramowania i wdrożeniowców.

Oferty płyną także z zagranicznych firm.

– Zapotrzebowanie zdecydowanie przewyższa podaż zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Nie oznacza to jednak, że liczba specjalistów IT jest mała – jest całkiem pokaźna i stale rośnie. Niemniej jednak liczba ofert i ogromne zainteresowanie pracownikami z naszego kraju na arenie międzynarodowej sprawia, że rynek jest bardzo konkurencyjny. Firmy prześcigają się w oferowanych wynagrodzeniach, technologiach i benefitach, stale ulepszając swoje miejsca pracy – mówi Alicja Malok, executive manager w Hays Technology.

Analitycy Hays Poland szacują, że ponad 40 proc. specjalistów IT w Polsce spodziewa się w tym roku podwyżki.

77 proc. Tyle firm spodziewa się trudności w rekrutacji – wskazują dane Hays Poland

Programista potrzebny od zaraz

Michał Gąszczyk, prezes firmy Inhire.io, właściciela serwisu łączącego specjalistów IT z pracodawcami, podaje, że w pierwszym kwartale 2020 r. przez portal przewinęło się 7,5 tys. ogłoszeń, liczba ogłoszeń w końcówce 2021 r. wynosiła już około 24 tys. To trzykrotny wzrost. Porównując dane z analogicznych okresów można dodatkowo zaobserwować prawie dwukrotny wzrost ofert dla tzw. juniorów, czyli specjalistów z mniejszym doświadczeniem zawodowym.

– W pierwszym kwartale 2020 r. tylko 14 proc. z dostępnych na rynku ofert pozwalało kandydatom na pracę zdalną, dziś natomiast jest to aż 70 proc. Sytuacja zmieniła się diametralnie, dając kandydatom dostęp do dużo większej liczby ofert zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kandydaci nie są już związani ofertami lokalnych pracodawców. Mogą wybierać, uwzględniając dowolne czynniki: zarobki, typ firmy, godziny pracy, formę współpracy etc. Dla pracodawców to oczywiście spory problem, ponieważ diametralnie zwiększyła się konkurencja o najlepszych specjalistów – mówi Michał Gąszczyk.

33 proc. Taki odsetek specjalistów z rynku IT i telekomunikacji rozważa zmianę pracy w 2022 r. (dane Hays Poland)

Rynek pracownika oznacza dodatkowo wzrost oczekiwań finansowych.

– W 2021 r. pracodawcy z sektora IT oferowali pracownikom podwyżki średnio rzędu 10 proc. Kandydaci zmieniający miejsce pracy lub projekt mogli liczyć na uzyskanie wynagrodzenia wyższego nawet o 20-30 proc. W wielu przypadkach polskie firmy IT lub takie, które posiadają w kraju swoje zespoły IT, również oferowały podwyżki, by zachować konkurencyjność w stosunku do ofert prezentowanych przez zagranicznych inwestorów i utrzymać swoich pracowników – mówi Alicja Malok.

Międzynarodowa konkurencja

Polska jest na świecie postrzegana jako kraj z dostępem do dużego zasobu talentów IT i niższymi płacami niż np. na zachodzie Europy. Mając trudności ze znalezieniem specjalistów u siebie, zagraniczne firmy coraz chętniej zaglądają do Polski.

– Pandemia praktycznie zatarła granice na rynku pracy, ułatwiając zagranicznym pracodawcom pozyskiwanie talentów z naszego kraju – potwierdza Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.

Stanowisko minimum maksimum dyrektor IT 20000 45000 software development director 20000 38000 Java developer 12000 20000 big data developer 14000 20000 JavaScript developer 12000 15000 mobile developer 12000 17000 IT project manager 12000 20000 network administrator 11000 16000 DevOps engineer 14000 20000 cloud engineer 14000 20000

Wynagrodzenia w IT i telekomunikacji (miesięczne wynagrodzenie w złotych brutto, pełen etat; dane Hays Poland)

Jak sytuacja wygląda w praktyce?

– Tylko w tym tygodniu zgłosiły się do nas trzy firmy zagraniczne, wyceniane w miliardach dolarów, z pytaniem, czy pomożemy im zrekrutować kilkusetosobowe zespoły w Polsce w terminie do dwóch lat. Niedawno mogliśmy przeczytać w prasie, że Meta, czyli dawny Facebook, planuje zatrudnić w Unii Europejskiej 10 tys. specjalistów IT. Polscy specjaliści mający bardzo dobrą opinię na świecie i nadal bardzo rozsądne stawki niewątpliwie mogą się spodziewać masowych zaproszeń do udziału w tych rekrutacjach. Kolejny aspekt to praca na część etatu, która pozwala polskim specjalistom IT np. pracować w dwóch miejscach naraz, od rana zarabiając w zł, a wieczorami w USD – mówi Michał Gąszczyk.

Alicja Malok dodaje, że boom na nowe formuły zatrudnienia w branży IT sprzyja zagranicznym inwestycjom i otwiera przed kandydatami wcześniej niedostępne możliwości zawodowe.

– Mimo że większość polskich specjalistów IT nadal pracuje bezpośrednio dla organizacji zarejestrowanych w kraju, coraz więcej świadczy usługi dla zagranicznych podmiotów lub centrali firm. Zdecydowanie IT jest branżą bez granic. Zarówno praca, jak i rekrutacje mogą być przeprowadzane w warunkach wirtualnych z zachowaniem niezbędnych standardów i dbałością o jakość procesów – twierdzi Alicja Malok.

Okiem przedsiębiorcy Programiści z Białorusi i Ukrainy Piotr Matysik prezes Marketplanet, platformy ułatwiającej e-zakupy B2B Procesy zatrudniania i utrzymania pracowników w IT były niełatwe już przed pandemią, a COVID-19 dodatkowo przemodelował oczekiwania pracowników i ofertę pracodawców. Puste biura i pomysłowo zaprojektowane w nich przestrzenie nie stanowią już wielkiej atrakcji dla potencjalnych pracowników, pracodawcy musieli więc zbudować całkowicie nowe metody współpracy i motywacji. W przypadku programistów czy konsultantów IT praca zdalna czy hybrydowa jest znakomitym rozwiązaniem, dającym nowe możliwości obu stronom. Firmy globalne nadal masowo lokują w Polsce działalność związaną z oprogramowaniem, jednak z uwagi na rosnące koszty pracy coraz ciekawszą alternatywą są dla nich również inne rynki, np. rumuński i bułgarski. Z perspektywy firmy działającej w Polsce, np. wytwarzającej oprogramowanie, znacznie trudniej prowadzić procesy rekrutacyjne w tak konkurencyjnym otoczeniu. Duże szanse stwarza tu dostęp do pracowników z Białorusi czy Ukrainy. Paradoksalnie pracownicy sektora IT w najbliższym czasie skorzystają w dużym wymiarze z możliwości migracji w rozliczeniach z 19 proc. podatku liniowego do – jak często słychać ostatnio w komentarzach – rozliczeń ryczałtowych.