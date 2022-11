Światowe akcje zyskują, podczas gdy dolar słabnie

Fot. Paul Weaver/Unsplash

Aktywa ryzyka odbiły się w piątek z powodu spekulacji, że Chiny przygotowywały się do złagodzenia ograniczeń związanych z pandemią, ale w weekend urzędnicy ds. zdrowia potwierdzili swoje zaangażowanie w podejście do „dynamicznego usuwania” przypadków zakażeń wirusem COVID-19, gdy tylko one się pojawią.

Kurs dolara spadł w stosunku do innych głównych walut, pchając funta w górę o 0,8 proc., do 1,1457 USD i podnosząc euro o 0,2 proc. do bliskiego parytetu na poziomie 0,9980 USD.

Kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq wzrosły, odpowiednio o 0,2 proc. i 0,3 proc.

Największym ryzykiem makroekonomicznym w tym tygodniu będzie październikowy indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w USA, który może wpłynąć na oczekiwania inwestorów co do prawdopodobnego przebiegu polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej.