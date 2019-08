Świnoujście: terminal kontenerowy ma przyjmować statki o długości 400 m

Port w Świnoujściu dzięki terminalowi kontenerowemu będzie przystosowany do przyjmowania największych statków na świecie o długości 400 m - mówił w środę w Szczecinie prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś.

Planowany głębokowodny terminal będzie mógł przeładować rocznie 1,5 mln TEU.



"Port w Świnoujściu będzie przystosowany do przyjmowania największych statków na świecie o długości 400 metrów" - powiedział dziennikarzom Urbaś. Dodał, że ten potencjał będzie wykorzystywał nie tylko port w Świnoujściu. "Chcemy, żeby skorzystał z niego także port Szczecin. Dziś mamy przeładunki kontenerów w Szczecinie, ale te przeładunki troszeczkę zaczynają nam spadać. (...) Te kontenery są dziś przeładowywane w innych portach, a chcemy, żeby były przeładowywane w Świnoujściu, a następnie transportowane Odrą dalej na zaplecze polskie i zaplecze znajdujące się na zachód od Odry. Bardzo istotnym elementem całego tego projektu będzie Odrzańska Droga Wodna, która kiedyś pozwoli wykorzystywać potencjał Odry" - dodał.



Urbaś powiedział, że terminal kontenerowy to także duże wpływy dla budżetu państwa. "Jeżeli w 2011 r. wpływy z obsługi kontenerów wynosiły 10 mld zł, to w 2018 r. wynosiły one 40 mld zł z ceł, akcyz i podatków. To zostało przesunięte z portów zachodniej Europy do Polski" - dodał.



Podkreślał, że terminal kontenerowy w Świnoujściu dobrze wpisuje się w strategię Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T i tworzenie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk.



"Prace zostały już rozpoczęte. Szukamy partnera, który znajdzie finansowanie, zaprojektuje, zbuduje i będzie operatorem tego terminalu, co jest bardzo ambitnym zadaniem" - powiedział Urbaś.



Szacunkowe koszt całej inwestycji to około 3,5 mld zł.



"Martwi nas fakt, że tak duża inwestycja jest rozgrywana lokalnie politycznie przez osoby, które chciałyby na tej inwestycji ugrać swój partykularny interes polityczny" - powiedział z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. "To jest rzecz priorytetowa, nie tylko dla regionu, nie tylko dla tej części Polski, ale dla całego kraju, jak również dla tej części Europy, bo wierzymy w to gorąco, że port Szczecin-Świnoujście stanie się po prostu dominującym" - zaznaczył.



Terminal kontenerowy ma zostać zlokalizowany w porcie zewnętrznym na wschód od falochronu wschodniego istniejącego terminala LNG. Port i miejsce składowania kontenerów umieszczone zostaną na pirsie.



Terminal będzie umożliwiał równoczesną obsługę dwóch jednostek o długości 400 metrów i jednej do 200 m długości. Roczna zdolność przeładunkowa terminalu wynosić będzie około 1,5 mln TEU (TEU - pojemność standardowego kontenera - PAP). W zależności od stopnia zautomatyzowania terminala pracę ma tam znaleźć od 600 do 1 tys. osób.