Do tej pory nie doszło do tzw. Ringtausch, procedury, zgodnie z którą polskie dostawy na Ukrainę mają być rekompensowane zamiennikami z Niemiec. Polska nie była zadowolona z poprzedniej berlińskiej oferty 20 czołgów Leopard 2 z dostawą od 2023 roku - przypomina ARD.

Szefowa komisji obrony w Bundestagu, komentując krytykę Polski wobec oferty Niemiec na dostawę czołgów Leopard, stwierdziła że należy skończyć z "wzajemnym obrażaniem". Jedynym, który może się z tego cieszyć, jest prezydent Rosji Władimir Putin. Dodała, że jest przekonana, że "znajdziemy rozwiązanie" tej kwestii.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann w wywiadzie dla ARD również wezwała niemiecki rząd do podjęcia zobowiązań dotyczących dalszych dostaw broni dla Ukrainy w najbliższych miesiącach. "Wiemy, że ta wojna będzie trwała długo" - powiedziała Strack-Zimmermann. "To oznacza, że musimy dzisiaj zajmować się tym, co będzie we wrześniu, październiku, bo zawsze potrzebujemy pewnego czasu na realizację". Jej zdaniem "wciąż jest miejsce na poprawę".