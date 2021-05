Dwucyfrowy wzrost przychodów i podwojenie zysku – takie wyniki zaraportowała giełdowa firma telekomunikacyjna. Czeka na efekt odwołania od 8-milionowej kary nałożonej przez UOKiK.

Notowana na NewConnect Telestrada przedstawiła wyniki za I kw. 2021 r. Miała 16,4 mln zł przychodów (+16,2 proc. r/r), 5,1 mln zł zysku operacyjnego (+126,3 proc.) i 4,1 mln zł netto (+122,5 proc.). To najwyższy poziom od co najmniej kilku lat. Na koniec marca miała na koncie 17,6 mln zł w porównaniu do 12,3 mln zł rok wcześniej.