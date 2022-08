Terminal na lotnisku w Radomiu odebrany przez PPL

"Prace w Radomiu toczą się od początku zgodnie z harmonogramem, terminy są niezagrożone. Bardzo cieszę się, że mogliśmy przyjąć od wykonawcy terminal, który naprawdę sprawia imponujące wrażenie. Ostatnio jest dużo informacji wokół lotniska w Radomiu – ogłoszenie pierwszych połączeń, organizacja Air Show w 2023, teraz zakończenie budowy terminalu. To wszystko pokazuje nasze zaangażowanie w projekt, naszą skuteczność i efektywność – to wszystko pokazuje, że Lotnisko Warszawa-Radom osiągnie sukces” – mówił cytowany w komunikacie prezes przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze" Stanisław Wojtera.

W komunikacie przypomniano, że umowa na budowę terminalu została podpisana 6 marca 2020 roku i po niecałych 2,5 roku budynek jest ukończony.

"Obiekt ma powierzchnię 30 tys. mkw., w którym docelowo będzie 30 stanowisk check-in. W budynku powstanie duża strefa komercyjna z punktami gastronomicznymi i handlowymi oraz innowacyjna lotniskowa strefa edukacyjno-rozrywkowa" - podano w komunikacie.

Dodano, że będzie to miejsce doskonałe do spędzania czasu zarówno dla osób podróżujących, jak i odwiedzających. "Będzie to również pierwsze takie miejsce dostępne na polskim lotnisku" - czytamy.

W komunikacie podano ponadto, że przy budowie terminalu wykorzystano najnowocześniejsze technologie lotniskowe, a terminal będzie przygotowany na przyjęcie do 3 mln pasażerów rocznie.

Lotnisko Warszawa-Radom ma zostać uruchomione na przełomie marca i kwietnia 2023. PPL podało niedawno, że w przyszłym roku z lotniska Warszawa-Radom będą dostępne pierwsze regularne rejsy. Chodzi o loty do stolic Danii, Francji i Włoch; realizowane przez narodowego przewoźnika PLL LOT. Loty ruszą w sezonie Lato 2023. Będą odbywać się trzy razy w tygodniu i będą obsługiwane Boeingami 737-800.

Port lotniczy w Radomiu rozpoczął działalność w maju 2014 r. Przez krótki czas loty z tego miasta odbywały się m.in. do Rygi i Berlina. Było to jedyne lotnisko użytku publicznego w Polsce, które powstało bez wsparcia unijnego. Miasto zainwestowało w jego utworzenie 100 mln zł. Po ogłoszeniu przez sąd w 2018 r. upadłości miejskiej spółki Port Lotniczy Radom, lotnisko kupił PPL.