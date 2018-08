To musisz wiedzieć dziś rano 21 VIII 2018

Prezentujemy najważniejsze informacje dla inwestorów oraz przegląd wydarzeń dnia. Giełda, gospodarka, polityka i wiele więcej.

Ważne

Czarne chmury nad imperium. Leszek Czarnecki przez wiele lat plasował się w czołówce najbogatszych Polaków, jednak ostatnio blask jego "imperium" coraz bardziej blednie. Jedna z najgorętszych historii na polskim rynku przynosi właśnie kolejną chwilę wielkiego napięcia. Więcej…

Znikające miliardy Czarneckiego. Z szafy Idea Banku wysypały się trupy, które wcześniej były w garderobach wielu spółek Leszka Czarneckiego. Zawsze trafiały tam w podobny sposób. Więcej na pb.pl

Trump vs Fed. Prezydent Donald Trump w wywiadzie dla agencji Reuters poinformował, że nie zgadza się z decyzjami Rezerwy Federalnej o podwyżkach stóp procentowych. Jego zdaniem, Fed powinien "robić to, co jest dobre dla kraju". Więcej...

Ze spółek i o spółkach

CD Projekt – CD Projekt powołał nową spółkę, Spokko - podała spółka w komunikacie prasowym. CD Projekt objął w Spokko większościowy pakiet udziałów, a pozostałe mają przypaść osobom odpowiedzialnym za proces produkcji i koncepcję projektu. Więcej...

11 bit – 11 bit studios planuje wydać wersję gier "This War of Mine", "Beat Cop", "Moonlighter" oraz "Children of Morta" na konsolę Nintendo Switch - podała spółka w komunikacie. Pierwsza gra, "This War of Mine", ma trafić na Nintendo Switch w listopadzie. Więcej...

Deweloperzy – W lipcu deweloperzy rozpoczęli mniej budów, spadki w porównaniu do czerwca sięgnęły ponad 25 proc. Więcej na pb.pl

Banki – Zasada „klucz za dług” i kredyty ze stałą stopą procentową mają się znaleźć w ofercie banków. Do ich popularności daleka jednak droga. Więcej na pb.pl

Comarch – Drugie podejście krakowskiej spółki, sprawdzające gotowość do przejęcia utrzymania pierwszej usługi przy KSI ZUS, nie wypadło dobrze. W ZUS robi się gorąco. Więcej na pb.pl

Pilab – Pilab złożył w UKNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Prospekt dotyczy emisji w trybie oferty publicznej do 1,35 mln akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW. Więcej…

Krezus – Upłynęły ledwie dwa tygodnie od kuriozalnego komunikatu z Krezusa, a kurs tej popularnej spółki znów szaleje. Więcej...

Pfleiderer – Atlantik, akcjonariusz Pfleiderer Group, nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji giełdowej spółki w ramach programu skupu akcji. Więcej...

K2 Internet – Po przeanalizowaniu możliwości rynkowych, zarząd K2 Internet podjął decyzję o kontynuowaniu rozwoju organicznego grupy. Więcej...

MCI – MCI Management kupił w wezwaniu 4.033.598 akcji MCI Capital, które stanowią 7,63 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wyniosła 10,20 zł za akcję. Więcej...

Grodno – Grodno chce wypłacić w formie dywidendy 1,85 mln zł, czyli 0,12 zł na akcję. Więcej...

Polwax – Znany inwestor giełdowy Krzysztof Moska ujawnił się z pakietem 6,69 proc. akcji Polwaksu. Dają one 5,7 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Więcej na pb.pl

Wczoraj na rynkach

Polska: Gry, Chiny, Idea, Krezus... działo się na GPW

USA: Wall Street w górę. S&P 500 coraz bliżej rekordu

Kalendarium

Dziś rząd zajmie się budżetem na 2019 r. Więcej…

W Kolonii ruszają targi Gamescom 2018. Więcej…

Raporty kwartalne: Dino Polska, BOŚ

Historia

1911 – Z paryskiego Luwru skradziono obraz Mona Lisa autorstwa Leonarda da Vinci.

1972 – Produkcję samochodu Syrena przeniesiono z FSO w Warszawie do FSM w Bielsku-Białej.

1991 – Łotwa ogłosiła niepodległość.

2006 – Rosja spłaciła ostatnią część poradzieckiego długu wobec Klubu Paryskiego, wynoszącą 23,7 mld dolarów.

2016 – W Rio de Janeiro rozpoczęły się igrzyska olimpijskie.