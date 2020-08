Pandemia podkręciła tempo wzrostu cen za polisy D&O. Do tego ubezpieczyciele ograniczają zakres ochrony. Nie ma co zwlekać z zakupem.

Polisy, które zabezpieczają majątek kadry zarządzającej na wypadek roszczeń spowodowanych błędami w zarządzaniu firmą, w czasie kryzysu nabierają coraz większego znaczenia. Jeszcze w kwietniu minionego roku pisaliśmy, że takie ubezpieczenia tanieją i zawierają coraz szerszą ochronę. Od tamtego czasu sytuacja diametralnie się zmieniła.