Trzy spółki odporne na epidemię

Astarta, Kernel i Kruszwica to spółki, które zdaniem analityka BM mBanku są odporne na epidemię i mogą skorzystać na wzroście cen żywności

Astarta to holding spółek zajmujących się głównie produkcją cukru na Ukrainie. Kernel jest dużym producentem m.in. oleju słonecznikowego, a Kruszwica to producent tłuszczów roślinnych. Ich notowania nie oparły się przecenie, ale były przez ostatni kryzysowy miesiąc mocniejsze od WIG. Zdaniem Jakuba Szkopka, analityka Biura Maklerskiego mBanku, firmy te będą bardziej odporne na skutki epidemii niż inne z szeroko rozumianej branży przemysłowej. Ekspert dodaje, że korzystny dla nich będzie też wzrost cen żywności.Wydaje się to nieuniknione w sytuacji, w której w 2020 r. spodziewana jest susza.