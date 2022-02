USA: pracownicy sklepów Apple'a chcą powołać związek zawodowy

Jak ustalił nieoficjalnie “Washington Post”, pracownicy niektórych amerykańskich sklepów firmowych Apple’a zaczęli prowadzić działania mające na celu powołanie związku zawodowego.

Dziennik dowiedział się, że grupa pracowników z co najmniej dwóch sklepów jest wspierana przez główne krajowe organizacje związkowe i przygotowuje się do złożenia stosownych dokumentów do National Labor Relations Board (NLRB), amerykańskiej agencji rządowej odpowiedzialnej za przestrzeganie prawa pracy.