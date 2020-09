W domach maklerskich coraz mniej nowicjuszy

Rachunków maklerskich przybywa wolniej. W sierpniu przewaga otwarć nad zamknięciami spadła poniżej symbolicznych 10 tys.

Z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wynika, że w sierpniu 2020 r. przybyło niespełna 6,7 tys. rachunków maklerskich. To znacznie mniej niż w marcu czy kwietniu, ale też mniej niż w czerwcu i lipcu, gdy saldo otwieranych i zamykanych rachunków ustabilizowało się na poziomie nieco ponad 10 tys. Na razie trudno ocenić, czy to przejaw wyczerpywania się grupy skłonnych do samodzielnego inwestowania na giełdzie, którzy jeszcze tego nie robią, czy tylko wakacyjny marazm.