W Ekstraklasie rządzą transfery bez gotówki

Za najlepszych zawodników wcale nie trzeba płacić — wynika z raportu „Najlepsze i najbardziej efektywne transfery Ekstraklasy 2021/2022” przygotowanego przez firmę Grant Thornton (GT) i „Puls Biznesu”, uwzględniającego letnie okienko transferowe.

Lech Poznań króluje w defensywie

Klasyfikację defensywną wygrał sprowadzony za darmo z Leeds United do Lecha Poznań Barry Douglas. Zanotował sześć tzw. czystych kont i przyczynił się do zdobycia czterech bramek. Tuż za jego plecami uplasował się klubowy kolega — Joel Pereira, za którego Kolejorz zapłacił Omonii Nikozja 100 tys. EUR. Miał jedno czyste konto mniej, ale rozegrał mniej minut, co zaważyło na jego skuteczności. Podium zamknął przebywający w Wiśle Kraków na wypożyczeniu Matej Hanousek.

Wśród ofensywnych graczy najlepszy okazał się 24-letni Mahir Emreli, za którego Legia Warszawa również nie musiała płacić. Zdobył 11 goli, a dwa razy pomógł strzelić kolegom. Drugie miejsce zajął wypożyczony do Stali Mielec Fabian Piasecki (4 gole i 5 asyst), a trzecie Damian Kądzior, który kosztował Piasta Gliwice 500 tys. EUR (3 gole i 7 asyst).

— W letnim okienku transferowym po raz kolejny zauważalna jest tendencja pozyskiwania przez polskie kluby zawodników bez kwoty odstępnego. Spośród zawodników z letniego okienka, którzy regularnie występowali na polskich boiskach, tylko dziewięciu zawodników zostało zakupionych w formie gotówkowej. Warte zauważenia jest to, że pięciu z nich zajęło miejsca w najlepszej dziesiątce klasyfikacji zgodnie ze swoją pozycją — komentuje Michał Stróżak, senior konsultant GT.

Nie trzeba płacić: Grant Thornton podkreśla, że w letnim okienku transferowym po raz kolejny zauważalna jest tendencja pozyskiwania przez polskie kluby zawodników bez kwoty odstępnego. Mateusz Slodkowski / Zuma Press / Forum

Zeszłoroczne transfery się sprawdzają

Autorzy raportu ocenili gotówkowe transfery także pod względem efektywności wydanych pieniędzy. W tej kategorii najlepiej wypadł Anton Kryvotsiuk, za którego Wisła Płock zapłaciła 70 tys EUR. Obrońca zanotował 4 czyste konta, 2 asysty i 2 bramki. Niego gorzej wypadł Joel Pereira, a na podium załapał się jeszcze Zoran Arsenic sprowadzony przez Raków Częstochowa za 125 tys. EUR.

W najlepszej jedenastce znalazło się czterech Polaków oraz siedmiu obcokrajowców. Tylko jeden klub ma w niej przynajmniej dwóch reprezentantów — Lech. Oficjalna kwota wydana na tych 11 zawodników wynosi 1,1 mln EUR, jednak wartość transferu Raphaela Rossiego do Radomiaka Radom nie została ujawniona.

Z raportu wynika także to, jak na boiskach poradzili sobie jesienią najlepsi zawodnicy sprowadzeni w sezonie 2020/21.

— W porównaniu z poprzednimi latami widać również nowe zjawisko. Spośród sześciu analizowanych transferów przedstawionych w ramach najlepszej jedenastki sezonu 2020/2021 pięciu zawodników nadal stanowi o sile swojego zespołu. W klasyfikacji ofensywnej bezkonkurencyjnymi zostaliby Ivi Lopez oraz Mikeal Ishak — uzyskując więcej punktów niż Mahir Emreli, natomiast w pierwszej dziesiątce klasyfikacji defensywnej znalazłby się Filip Mladenovic, Jan Grzesik oraz Zoran Arsenic — mówi Tomasz Mleczak, senior menedżer GT.