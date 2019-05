W oczekiwaniu na prognozy KE

Podczas wtorkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów będą pozostawały najnowsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej, które najprawdopodobniej zaważą na nastrojach rynkowych.

Opublikowane dzisiaj rano dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle wypadły słabiej niż oczekiwano. Wzrost zamówień w marcu wyniósł 0,6% w ujęciu miesięcznym wobec prognozowanych 1,5%. Przed nami jeszcze wystąpienia przedstawicieli Fed oraz publikacja indeksu aktywności przemysłowej w Kanadzie. Rynki pozostaną wrażliwe także na doniesienia amerykańskiego prezydenta, który przy pomocy Twittera zaostrza swoją retorykę odnośnie prowadzonej polityki handlowej z Chinami. W związku z tym pod dużym znakiem stoi to czy zaplanowane na ten tydzień chińsko- amerykańskie negocjacje okażą się przełomowe, na co liczono jeszcze przed słownymi interwencjami Trumpa.



Na głównej parze EUR/USD utrzymuje się węższy zakres wahań. Pomimo wsparcia ze strony wczorajszych danych ze strefy euro, waluta europejska pozostawała tylko nieco mocniejsza względem innych walut. Finalne odczyty indeksu PMI dla sektora usługowego w kwietniu dla Francji, Niemiec okazały się lepsze niż miesiąc temu, a dane ze strefy euro były nieco wyższe niż zakładał konsensus rynkowy, co generalnie potwierdza lepszą kondycję tego sektora w porównaniu do przemysłu. Sprzedaż detaliczna w strefie euro nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym, natomiast w skali roku wyhamowała do 1,9% z 3,0%. Pozytywnym zaskoczeniem był natomiast wzrost indeksu Sentix do 5,3 pkt. z -0,3 pkt. w maju, co wskazuje na to, że badana część inwestorów uważa, że strefa euro najgorsze ma już za sobą.



Decyzją Banku Rezerw Australii główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 1,5%, co było zgodne z konsensusem rynkowym, choć część analityków ankietowanych przez Rutera spodziewała się obniżki kosztu pieniądza o 25pb po ostatnich rozczarowujących odczytach danych o inflacji. RBA uzależnia przyszłe decyzje w polityce pieniężnej od kondycji australijskiego rynku pracy, gdzie dalsza poprawa sytuacji jest warunkiem niezbędnym do tego, by inflacja powróciła do celu. Głównym czynnikiem niepewności pozostają perspektywy konsumpcji gospodarstw domowych. Bank uważa jednak, że nadal utrzymuje się niewykorzystany potencjał w gospodarce. Kurs dolara australijskiego zareagował umocnieniem na komunikat RBA, a główna para AUD/USD powróciła powyżej poziomu 0,7000.



EUR/PLN



EUR/PLN utrzymuje się poniżej dolnego ograniczenia chmury ichimoku, co w dalszym ciągu nie wyklucza próby przetestowania dolnego ograniczenia szerszego zakresu wahań utrzymującego się od sierpnia 2018 roku na tej parze. Potencjał do większego osłabienia PLN względem EUR pozostaje jak na razie ograniczony przez kluczowe średnie kroczące EMA (50-, 100- i 200-okresową) w skali D1 przebiegające w rejonie 4,2885-4,2920. Aktualnie kurs testuje tenkan sen, która wyznacza najbliższy opór na poziomie 4,2853. Dopóki notowania utrzymują się poniżej okrągłego poziomu 4,3000, to sytuacja techniczna sprzyja stronie podażowej.



USD/JPY



Słabsze nastroje rynkowe na początku tygodnia zaowocowały pogłębieniem spadków na parze USD/JPY poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-, 100- i 200-okresowej) w skali D1. Para oscyluje w rejonie 110,50 jenów za dolara, jednakże techniczny obraz rynku sprzyja rozszerzeniu korekty spadkowej. Najbliższe wsparcie znajduje się w okolicy 109,90, gdzie nastąpiłoby zrównania się obecnego impulsu spadkowego w stosunku 1:1 z korektą spadkową zapoczątkowaną w III.2019 r. Najbliższą strefę oporu wyznaczają okolice 111,10/30.