W USA jest mało stali i jest droga

Amerykańskie firmy mają problemy z dostępnością stali, a jej niska podaż powoduje wzrost ceny, donosi Reuters.

Niezrealizowane zamówienia na stal były w ostatnim kwartale w USA najwyższe od 5 lat. Zapasy metalu są najniższe od prawie 3,5 lat. Benchmarkowa cena stali walcowanej na gorąco doszła do 1176 USD za tonę w tym miesiącu. Jest najwyższa od co najmniej 13 lat. To powoduje wzrost kosztów i spadek opłacalności produkcji w branżach używających dużych ilości stali. Nasilają się głosy do zniesienia wprowadzonych przez administrację Donalda Trupa ceł na importowaną stal.