W WIG20 najwięcej zyskała PGE

W środę główne indeksy giełdowe zwyżkowały, a wyróżniał się zwłaszcza WIG-energia, rosnąc najmocniej od sierpnia 2011. W gronie blue chipów najsilniej poszły w górę PGE, Tauron i CCC.

Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,6 proc. do 2.317,17 pkt., WIG zwyżkował 0,6 proc. do 59.852,70 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,0 proc. do 4.074,92 pkt., a sWIG80 zyskał 0,2 proc. do 11.656,13 pkt.



Z indeksów sektorowych wyróżnił się WIG-energia, który zyskał 6,4 proc., do czego przyczyniły się wzrosty kursów m. in. PGE, Tauronu, Energi, Enei i ZEPAK – był to najsilniejszy wzrost indeksu od 11 sierpnia 2011 roku.



Obroty na GPW wyniosły 767 mln zł, z czego 635 mln zł przypadło na spółki z WIG20.



WIG20 po rozpoczęciu sesji na poziomie powyżej wtorkowego zamknięcia spadał do ok. godz. 9.30, kiedy osiągnął dzienne minimum w okolicach 2.302 pkt., po czym do końca notowań wszedł w trend wzrostowy.



Warszawski parkiet okazał się najmocniejszy w regionie, w którym, kolejny najlepszy rosyjski RTS zyskał 0,5 proc. Najgorzej wiodło się inwestorom z rynku tureckiego, gdzie BIST100 stracił 0,6 proc.



DAX zyskał 0,14 proc., a S&P500 zwyżkował 0,17 proc. o 17.55.



W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: PGE – w górę o 7,8 proc., Tauron – wzrost o 5,3 proc. i CCC – ze zwyżką o 4,2 proc.



Agencja Bloomberg poinformowała, że Citi podniósł rekomendacje dla Enei i Tauronu do "kupuj" z "neutralnie". Analityk Citi Piotr Dzięciołowski ocenił, że wartość rynkowa obu energetycznych spółek jest na "ekstremalnie niskich poziomach".



Zdaniem Dzięciołowskiego, w cenie akcji Tauronu zbyt mocno jest uwzględnione ryzyko ogłoszenia przez spółkę niewypłacalności. Z kolei wycenę Enei powinny wspierać dobre wyniki nowej elektrowni węglowej w Kozienicach.



Ze spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: Orange – spadek o 2,4 proc., Dino Polska – w dół o 2,2 proc., i KGHM – ze zniżką o 1,5 proc. Akcje Play osłabiły się o 1,2 proc.



P4, spółka zależna Play Communications, zawarła przedwstępną umowę nabycia wszystkich akcji w spółce 3S z Katowic i pośredniego nabycia jej spółek - całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych wynosi 96 mln euro (410 mln zł), a wartość kapitałów własnych 78 mln euro (333 mln zł).



Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Kani - wzrost o 14,5 proc., Enei – w górę o 6,6 proc., Benefit Systems – ze zwyżką o 5,8 proc., Energi – wzrost o 5,5 proc. i ZEPAK – na plusie o 5,4 proc.



Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się akcje Ovostaru – spadek o 8,2 proc.