Największy amerykański detalista rozpoczął pilotażowe dostawy artykułów spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego za pośrednictwem dronów. Na pierwszy ogień poszły sklepy w Fayetteville w Północnej Karolinie.

Bezzałogowe statki powietrzne mają zasięg do 6,2 mili (ok. 10 km). Mogą transportować paczki o wadze do 6,6 funta (niespełna 3 kg).