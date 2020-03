Epidemia koronawirusa spowodowała znaczny spadek wartości metali przemysłowych w relacji do złota, donosi Reuters.

Wartość złota w relacji do miedzi jest największa od ponad dekady, a w relacji do srebra największa w historii. Carsten Menke, analityk Julius Baer uważa, że pokazuje to obawy rynku co do skali szkód gospodarczych powodowanych przez epidemię koronawirusa.