Wawel i Ferrero ruszają na lody

Bieganie wciąż na fali wznoszącej

W ostatnich latach Polacy zaczęli przywiązywać dużą wagę do zdrowego trybu życia. Na znaczeniu zyskała aktywność fizyczna oraz zdrowe żywienie. Jako najprostsza forma aktywności niezwykle popularne stało się bieganie. Moda całoroczna Imprezy biegowe są organizowane są w całym kraju bardzo często — na różnych dystansach: od kilku kilometrów do pełnego maratonu, a nawet dłuższe. Zazwyczaj biegi na dystansach krótszych niż 10 km gromadzą uczestników w liczbie nieprzekraczającej 1000 osób, natomiast o dłuższych przybierają już postać imprez masowych. Umożliwiają one rywalizację, ale mają również wiele innych celów: popularyzują zdrowie i zdrowy tryb życia poprzez wysiłek fizyczny, często wspierają przedsięwzięcia charytatywne czy promują regiony. Organizowane są przez cały rok, ale największa ich intensywność przypada na sezony wiosenny i jesienny. Oprócz mody na zdrowy styl życia na popularność maratonów wpływają również emocje związane z wielkim wysiłkiem, a także sceneria, w której się odbywają. Jednak przy obecnej liczbie organizowanych imprez to już nie wystarczy. Przyciągnięcie kolejnych uczestników...