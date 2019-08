Węgrzy rosną nad Wisłą

Cordia Polska wchodzi do nowych miast i planuje zwiększyć sprzedaż mieszkań do tysiąca rocznie.

Cordia Polska należąca do grupy Futureal pierwszą inwestycją mieszkaniową zadebiutowała sześć lat temu w Krakowie. Obecnie poza stolicą Małopolski węgierski deweloper działa także w Warszawie, a pod koniec tego roku planuje wystartować z realizacją dwóch inwestycji w Trójmieście. W Gdańsku wzniesie osiedle na 300 mieszkań, w Sopocie na ok. 130 lokali. Ruszy też z trzema innymi projektami: jednym w Krakowie i dwoma w Warszawie. Jednym z nich jest inwestycja Horyzont Praga na warszawskiej Pradze-Południe. Spółka rozpoczęła już budowę i jeszcze w tym roku lokale trafią na sprzedaż. To druga inwestycja dewelopera na stołecznym rynku.