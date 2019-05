Wiadomo za analizy jakich spółek zapłaci GPW

12 domów maklerskich będzie analizować 40 małych i średnich spółek. Pierwsze raporty za dwa miesiące.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyłoniła uczestników pilotażowego programu wsparcia pokrycia analitycznego. Zakwalifikowało się do niego 40 spółek z indeksów mWIG40 oraz sWIG80 oraz 12 domów maklerskich. To one będą przygotowywać raporty o spółkach, za które zapłaci giełda.

- Pilotażowy program wsparcia pokrycia analitycznego jest odpowiedzią na obserwowane na rynkach kapitałowych w Europie ograniczenie pokrycia analitycznego po wprowadzeniu dyrektywy MiFID II. W wyniku rozdzielenia opłat za przesyłanie zleceń i przygotowywanie analiz zmniejszyła się szczególnie liczba małych i średnich spółek objętych profesjonalną analizą. Naszym celem jest złagodzenie tego trendu przy wsparciu profesjonalnych zespołów analitycznych działających w ramach domów maklerskich. Do Programu zgłosiło się 44 spółek oraz 12 domów maklerskich. Zgodnie z założeniami do programu zakwalifikowało się 40 spółek. Dziesięć z wyłonionych spółek dotychczas w ogóle nie posiadało pokrycia analitycznego, a kolejne 12 do tej pory współpracowało tylko z jednym analitykiem. Osiem spółek należy do indeksu mWIG40, a 32 do indeksu sWIG80. Po etapie kwalifikacji członkowie giełdy rozpoczynają prace merytoryczne tak, by w ciągu dwóch najbliższych miesięcy na rynku ukazały się już pierwsze raporty - mówi Izabela Olszewska, członkini zarządu GPW.

Spółki zakwalifikowane do programu:

11Bit Studios – mWIG40

AC - sWIG80

Agora - sWIG80

Ambra - sWIG80

Apator - sWIG80

Asseco South Eastern Europe - sWIG80

Auto Partner - sWIG80

Bioton - sWIG80

Capital Park - sWIG80

Cognor Holding - sWIG80

Comarch - mWIG40

Comp - sWIG80

Echo Investment - mWIG40

Enter Air - sWIG80

Eurocash - mWIG40

Ferro - sWIG80

IMC - sWIG80

Lubelski Węgiel Bogdanka - mWIG40

Mabion - mWIG40

MCI Capital - sWIG80

Medicalgorithmics – sWIG80

Neuca - sWIG80

Newag - sWIG80

Pfleiderer Group - sWIG80

PGS Software - sWIG80

PKP Cargo - mWIG40

Polski Holding Nieruchomości - sWIG80

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex - sWIG80

R22 - sWIG80

Rafako - sWIG80

Rainbow Tours - sWIG80

Selvita - SW80

Skarbiec Holding - sWIG80

TIM - sWIG80

Toya - sWIG80

Vigo System - sWIG80

Vivid Games - sWIG80

Voxel - sWIG80

VRG - mWIG40

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - sWIG80

Domy maklerskie, w których będą powstawać analizy tych spółek to: PKO Bank Polski, Noble Securities, Ipopema Securities, Pekao Investment Banking, Santander Bank Polska, DM BDM, DM Banku Ochrony Środowiska, DM Banku BPS, Erste Securities Polska, mBank, Millennium DM oraz Trigon DM.